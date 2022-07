England: Chelsea holt Koulibaly

Der senegalesische Innenverteidiger Kalidou Koulibaly wechselt von Napoli zu Chelsea in die Premier League. Wie der Klub am Samstag bekannt gab, unterschrieb der 31-Jährige einen Vierjahresvertrag, die Ablöse soll rund 40 Millionen Franken betragen. «Es ist eine grosse Mannschaft in der Welt und mein Traum war es schon immer, in der Premier League zu spielen», sagte Koulibaly. Die letzten 8 Spielzeiten verbrachte er bei Napoli in der Serie A, holte 2020 den italienischen Pokal. Als Captain gewann er zudem im Februar den Afrika-Cup mit dem Senegal. Nach Raheem Sterling von Manchester City ist Koulibaly der zweite hochkarätige Neuzugang.

