Legende: Seine Zeit als Chelsea-Coach ist abgelaufen Frank Lampard. Keystone

England: Lampard muss bei Chelsea gehen

Chelsea trennt sich von Trainer Frank Lampard. Zwar hatten sich die Londoner am Sonntag für die Achtelfinals im FA Cup qualifiziert, in der Meisterschaft befinden sie sich aber seit Wochen im Tief. Aus den letzten 5 Spielen resultierte nur ein Sieg. In der Tabelle der Premier League liegt Chelsea auf Platz 9, bereits 11 Punkte hinter Leader Manchester United. Der langjährige Chelsea-Spieler Lampard hatte das Team im Sommer 2019 übernommen.

Deutschland: Dardai folgt auf Labbadia

Pal Dardai wird wie erwartet neuer Trainer des abstiegsbedrohten Bundesligisten Hertha BSC. Der 44-jährige Ungar, der das Profiteam des Hauptstadtklubs bereits von Februar 2015 bis Juni 2019 betreut hatte, tritt die Nachfolge des am Sonntag entlassenen Bruno Labbadia an. Sein Vertrag ist bis Sommer 2022 gültig.

Deutschland: Schalke verstärkt sich

Das vom Abstieg aus der deutschen Bundesliga bedrohte Schalke 04 bleibt im Transfergeschäft sehr aktiv. Nach den Zuzügen von Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar hat Schalke nun mit einer Leihe für den Rest der Saison auch den brasilianischen rechten Verteidiger William von Wolfsburg verpflichtet.