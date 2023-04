Legende: Es sollte nicht sein Graham Potter schaffte es nicht, Chelsea zum Erfolg zu führen. imago images/PA Images



England: Potter und Rodgers entlassen

Graham Potter ist nicht mehr Trainer von Chelsea. Einen Tag nach der 0:2-Heimniederlage gegen Aston Villa gaben die «Blues» die Trennung bekannt. Als Interimslösung präsentierte Chelsea den bisherigen Assistenten Bruno Saltor. Potter war erst am Anfang September von Liga-Konkurrent Brighton verpflichtet worden und hätte noch einen Vertrag bis 2027 gehabt. Chelsea liegt in der Premier League lediglich auf Rang 11, steht in der Champions League aber im Viertelfinal.

07:28 Video Archiv: Chelsea macht in CL die Wende gegen Dortmund perfekt Aus Sport-Clip vom 07.03.2023. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 28 Sekunden.

Einen Tag nach der 17. Saisonniederlage ist Brendan Rodgers als Trainer des abstiegsbedrohten Premier-League-Klubs Leicester City entlassen worden. Der 50-Jährige coachte die «Foxes» seit Februar 2019. Leicester war durch ein 1:2 bei Crystal Palace am Samstag auf den drittletzten Platz der Liga abgerutscht. 2021 hatte Rodgers sein Team zum ersten Sieg im FA-Cup geführt.

Legende: Bei Leicester City nicht mehr erwünscht Brendan Rodgers. Imago/Colorsport

Deutschland: Aranguiz verlässt Leverkusen

Charles Aranguiz verlässt Bayer Leverkusen und wechselt mit sofortiger Wirkung zum brasilianischen Spitzenklub Porto Alegre. Der Vertrag des 33-Jährigen wäre im Sommer ausgelaufen.