Legende: «Bleu» und ab jetzt auch «Skyblue» Rayan Cherki. IMAGO Images/MIS

Premier League: ManCity verpflichtet Rayan Cherki

Manchester City verstärkt sich mit dem Franzosen Rayan Cherki, wie der englische Klub bekannt gibt. Der 21-jährige Mittelfeldspieler stand letzte Woche am Final Four der Nations League erstmals für die Nationalmannschaft im Einsatz. Für den begnadeten Techniker überweist Manchester City gut 40 Millionen Euro an seinen Stammklub Olympique Lyon. Der neue Teamkollege von Manuel Akanji könnte bereits am 18. Juni ein erstes Mal für die Engländer im Einsatz stehen. Dann trifft das Team von Pep Guardiola an der Klub-WM in Philadelphia auf Wydad Casablanca.

Bundesliga: Jobe Bellingham wird Kobel-Teamkollege

Borussia Dortmund hat den ersten grossen Transfer dieses Sommers verkündet: Der Wechsel von Jobe Bellingham zum BVB ist perfekt. Der jüngere Bruder des früheren Dortmunders (2020-2023) und heutigen Real-Profis Jude Bellingham stösst von Premier-League-Aufsteiger Sunderland zum Team mit dem Schweizer Goalie Gregor Kobel. Der Vertrag des Mittelfeldspielers ist bis 2030 datiert. Die Ablösesumme soll rund 30 Millionen Euro betragen.

Italien: Ranieri sagt als Nationaltrainer ab

Claudio Ranieri verzichtet auf das Amt des italienischen Nationaltrainers. «Ich danke dem Verbandschef für die Ehre», sagte Ranieri der italienischen Nachrichtenagentur ANSA über das Angebot, das ihm der oberste Fussballfunktionär Gabriele Gravina vorgelegt hatte. Er habe jedoch beschlossen, «AS Rom als Berater zur Seite zu stehen und diesen Auftrag ganz zu erfüllen». Der italienische Verband muss sich somit auf der Suche nach einem Coach für die heikle WM-Mission neu orientieren.