Italien: Chiellini will im Wembley abtreten – Juve-Zukunft offen

Giorgio Chiellini hat nach der verpassten WM-Qualifikation seinen Rücktritt aus der italienischen Nationalmannschaft angekündigt. Das Länderspiel gegen Argentinien im Juni in London soll sein letztes sein. Er wolle im Wembley abtreten, wo er die EM gewonnen habe, meinte Italiens Captain. Chiellinis Vertrag bei Juventus Turin läuft noch bis 2023. Ob der 37-jährige Innenverteidiger die Fussballschuhe dann ganz an den Nagel hängt, will er mit der Familie besprechen. Nach dem Finale der Coppa Italia am 11. Mai gegen Inter Mailand soll seine Entscheidung fallen. Chiellini debütierte 2004 für Italien und bestritt 116 Spiele. Mit Juve wurde er von 2012 bis 2020 insgesamt 9 Mal italienischer Meister.

02:16 Video Archiv: Italien scheitert in der WM-Quali im Wembley an Nordmazedonien Aus Sport-Clip vom 24.03.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 16 Sekunden.

