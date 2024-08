Legende: Versucht sein Glück in England Federico Chiesa. Twitter/Liverpool FC

Premier League: Liverpool schnappt sich Chiesa

Der italienische Internationale Federico Chiesa wechselt von Juventus Turin zu Liverpool. Der 26-jährige Offensivspieler habe den Medizincheck bestanden und «einen langfristigen Vertrag» unterschrieben, teilte der Klub aus der englischen Premier League mit. Die Ablösesumme soll inklusive Bonuszahlungen gemäss Medienberichten knapp 15 Millionen Euro betragen.

04:33 Video Archiv: Juventus besiegt Chelsea dank Chiesa-Blitztor Aus Sport-Clip vom 29.09.2021. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 33 Sekunden.

Serie A: Lukaku verlässt Chelsea in Richtung Napoli

Romelu Lukaku wechselt mit einem 3-Jahres-Vertrag von Chelsea zu Napoli. Die Süditaliener lassen sich den Transfer des belgischen Stürmers gemäss transfermarkt 30 Mio. Euro kosten. Für Lukaku ist Napoli die 3. Station in Italien: In der vergangenen Saison war der 31-Jährige von Chelsea an die AS Roma ausgeliehen. Von 2019 bis 2021 sowie in der Saison 2022/23 lief er für Inter Mailand auf.

Italien: Pirlo bei Sampdoria entlassen

Pajtim Kasami erhält bei Sampdoria Genua einen neuen Trainer. Der im vergangenen Jahr aus der Serie A abgestiegene Klub hat Andrea Pirlo entlassen. Pirlo muss nach einem enttäuschenden Fehlstart in der Serie B mit nur einem Punkt aus den ersten 3 Spielen gehen.