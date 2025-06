Legende: Rückkehr aus Parma Cristian Chivu betreute bei Inter schon diverse Junioren-Mannschaften. imago images/Sports Press Photo/Felice De Martino

Serie A: Neuer Trainer für Yann Sommer

Der Rumäne Cristian Chivu ist neuer Trainer von Inter Mailand. Der 44-Jährige unterschreibt beim Team des ehemaligen Schweizer Nationalgoalies Yann Sommer einen Zweijahresvertrag, wie die Mailänder mitteilen. Mit Chivu fand Inter Mailand einen Nachfolger für Simone Inzaghi, der sich im Klub bestens auskennt. Der frühere Aussenverteidiger spielte sieben Jahre lang für den 20-fachen italienischen Meister, bevor er im Verein diverse Junioren-Mannschaften betreute. Erst im letzten Februar wechselte er von Inter zum Ligakonkurrenten Parma, mit dem er aus ungünstiger Position startend den Klassenerhalt geschafft hat. Chivus Vorgänger Inzaghi verliess Inter Mailand nach dem verlorenen Final der Champions League und der knapp verpassten Titelverteidigung in der Serie A Richtung Saudi-Arabien, wo er in Riad Al-Hilal trainiert.

Premier League: ManCity rüstet auf

Nach einem enttäuschenden Jahr ohne Titel will Manchester City mit aller Macht zurück an die Spitze der Premier League. Am Montag verkündete der englische Fussballklub den Transfer von Rayan Aït-Nouri. Der algerische Linksverteidiger kommt von Premier-League-Konkurrent Wolverhampton Wanderers zur Mannschaft von Trainer Pep Guardiola. Der 24-Jährige unterschrieb einen Vertrag über fünf Jahre und soll bis zu 40 Millionen Euro kosten.

International: Marta für Copa America nominiert

Brasiliens Fussballidol Marta kehrt nach ihrer Rückkehr in die Nationalmannschaft nun auch auf die grosse Bühne zurück. Vor wenigen Tagen erst feierte die 39-jährige Stürmerin ihr Comeback in der Selecao, nun wurde sie von Nationaltrainer Arthur Elias in den Kader für die Copa America in Ecuador (12. Juli bis 2. August) berufen.