Ägypten: Neuer Trainerjob für Gross

Christian Gross kehrt auf die Fussballbühne zurück und wird Trainer beim ägyptischen Klub Zamalek SC. Diesen Verein hatte der 70-Jährige bereits zwischen 2018 und 2019 trainiert. Dabei gewann er unter anderem den Afrikanischen Confederation Cup, den zweithöchsten Klubwettbewerb Afrikas. Zuletzt hatte Gross 2021 während 11 Partien Schalke 04 trainiert, dabei aber nur einen einzigen Sieg gefeiert.

Bundesliga: Leverkusen gelingt wohl Coup

Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz hat seinen Vertrag mit Bayer Leverkusen laut kicker -Infos vorzeitig verlängert. Der ursprünglich bis 2027 laufende Kontrakt ist um ein Jahr verlängert worden. Wirtz war im Januar 2020 als damals 16-Jähriger von Köln zum rheinischen Rivalen gewechselt. Der mittlerweile 21-Jährige wurde bei Leverkusen zum Weltklassespieler und in der vergangenen Saison deutscher Meister sowie DFB-Pokalsieger. Immer wieder wurde er mit den Bayern und anderen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht.

LaLiga: Barcelona wochenlang ohne Yamal

Lamine Yamal hat sich bei der 0:1-Heimniederlage gegen Leganes eine Bänderverletzung im rechten Knöchel zugezogen. Der 17-Jährige wird ungefähr 4 Wochen ausfallen. Das Offensivtalent, das mit wettbewerbsübergreifend 6 Toren und 12 Assists eine wichtige Säule bei Barcelona darstellt, wird demnach frühestens im Januar zurückkehren. Unter anderem das Topspiel um die Tabellenführung gegen das punktgleiche Atletico Madrid am Samstag muss Barça ohne ihn bestreiten.

Premier League: Southampton entlässt den Trainer

Southampton, das Schlusslicht der Premier League, hat sich noch am Sonntag nach der 0:5-Niederlage gegen Tottenham von Trainer Russell Martin getrennt. Der Coach war im Juni 2023 zu Southampton gestossen und führte den Klub in die Premier League. Im Oberhaus lief es aber nicht nach Wunsch: Die Mannschaft von der Südküste musste am Sonntag in der Meisterschaft die 13. Niederlage im 16. Spiel hinnehmen.

