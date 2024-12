Per E-Mail teilen

Legende: Nicht mehr Milan-Trainer Paulo Fonseca. IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

Serie A: Milan wirft Fonseca raus

Noah Okafor bekommt bei der AC Milan bereits wieder einen neuen Trainer. Die Verantwortlichen des Vereins haben den Portugiesen Paulo Fonseca freigestellt. Mit der Entlassung endete eine Zusammenarbeit, die erst im Sommer begonnen hatte und auf drei Jahre ausgelegt war. In der Rangliste der Serie A liegt Milan lediglich an 8. Stelle. Fonsecas Nachfolger steht noch nicht fest. Gemäss übereinstimmenden Medienberichten in Italien soll dessen Landsmann Sergio Conceicao, der Vater des beim FC Zürich spielenden Rodrigo Conceicao, erster Anwärter auf den Posten sein.

