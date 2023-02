Legende: Wieder coacht ein Argentinier Mexiko Diego Cocca übernimmt das Traineramt von Gerardo Martino. imago images/USA Today Network

Mexiko: Cocca beerbt Martino

Diego Cocca ist als neuer Trainer der mexikanischen Nationalmannschaft vorgestellt worden. Der 50-jährige Argentinier soll die Mexikaner zur nächsten Weltmeisterschaft führen, wie der Verband am Freitag mitteilte. Im Sommer 2026 richtet Mexiko gemeinsam mit den USA und Kanada die WM mit dann erstmals 48 Teams aus. Cocca tritt die Nachfolge von Gerardo Martino an, dessen Vertrag nach dem Ausscheiden in der Vorrunde an der letzten WM in Katar nicht verlängert wurde.