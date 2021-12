Legende: Das 2. Duell fällt ins Wasser Im 1. Vergleich Mitte September trennten sich Rennes und Tottenham 2:2. Imago

Tottenham vs. Rennes findet nicht statt

Für das abgesagte Spiel der Conference League zwischen Tottenham und Rennes konnte kein neuer Termin angesetzt werden. Wie die Uefa mitteilte, habe sie keine Lösung gefunden, die für beide Klubs akzeptabel sei. Damit geht das Dossier an die Disziplinarkommission, die nun einen Entscheid fällen muss. Gemäss Reglement dürfte Tottenham, das wegen Corona-Fällen in den eigenen Reihen am letzten Donnerstag nicht antreten konnte, die Partie Forfait verlieren und aus dem Wettbewerb ausscheiden. Rennes stand bereits vor dem letzten Spieltag als Gruppensieger und Achtelfinalist fest.



Conference League Übersicht Gruppe G Übersicht Gruppe G

Eto'o zum Verbandspräsidenten Kameruns gewählt

Der frühere Weltklassestürmer Samuel Eto'o ist in seiner Heimat Kamerun zum Präsidenten des nationalen Fussballverbandes gewählt worden. Der 40-Jährige spielte in seiner aktiven Laufbahn unter anderem für Real Madrid, Barcelona, Inter Mailand und Chelsea. Für die «Unzähmbaren Löwen» war Eto'o in 118 Länderspielen 56-mal erfolgreich. Kamerun ist nächsten Monat Gastgeber des Afrika-Cups.