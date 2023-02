Legende: Hat sich wohl zu wenig geschont Antonio Conte. imago images/Gribaudi/ImagePhoto

England: Tottenham-Trainer Conte fällt erneut aus

Tottenhams Trainer Antonio Conte fällt ein zweites Mal für unbestimmte Zeit aus. Der Italiener, der sich Anfang Februar einer Operation an der Gallenblase unterziehen musste, war am Dienstag nach der 0:1-Niederlage gegen Milan im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals auf Anraten des Arztes gleich in Italien geblieben. Der 53-jährige Conte hatte offenbar die Folgen der Operation unterschätzt und war zu früh wieder an die Seitenlinie zurückgekehrt.

05:52 Video Archiv: Diaz schiesst Milan gegen Tottenham zum Sieg Aus Sport-Clip vom 14.02.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 52 Sekunden.