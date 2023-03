Legende: Nicht mehr an der Seitenlinie der «Spurs» Antonio Conte. Getty Images / Alex Davidson

England: Tottenham und Conte gehen getrennte Wege

Antonio Conte und Tottenham Hotspur haben sich am Sonntagabend «in gegenseitigem Einvernehmen» getrennt. In der vergangenen Woche hatte der 53-jährige Trainer bereits mit einer aussergewöhnlichen Aussage in englischen Medien aufhorchen lassen, in welcher er seine Entlassung bereits erwähnte. Contes bisheriger Assistent Cristian Stellini soll die Londoner bis zum Saisonende übernehmen und die Champions-League-Qualifikation sicherstellen.

04:46 Video Archiv: Blasses Tottenham scheitert im CL-Achtelfinal an Milan Aus Champions League – Highlights vom 08.03.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 46 Sekunden.