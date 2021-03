Legende: Befindet sich in Quarantäne Inter-Torhüter Samir Handanovic. imago images

Italien: Corona-Sorgen bei Inter Mailand

Inter Mailand muss einen viertägigen Trainingsstopp einlegen. Die lokalen Behörden reagierten mit der Anordnung auf weitere Corona-Fälle beim Leader der Serie A. Nach Danilo D'Ambrosio und Samir Handanovic wurden auch Stefan de Vrij und Matias Vecino positiv getestet, teilte der Klub mit. Bis auf Weiteres müssen auch die aufgebotenen Internationalen, die am Sonntag zu ihren Nationalteams hätten stossen sollen, beim Klub bleiben. Am Montag soll die gesamte Mannschaft erneut getestet werden. Das Serie-A-Spiel am Samstag gegen Sassuolo wurde verschoben.