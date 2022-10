Legende: Positiv auf Corona getestet Urs Fischer. Imago/Osnapix

Deutschland: Fischer und zwei Spieler haben Corona

Union Berlins Trainer Urs Fischer, Verteidiger Timo Baumgartl und Stürmer Tim Maciejewski sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ob Fischer zumindest die Reise zum Europa-League-Spiel am Donnerstag in Malmö antreten kann, sei offen, sagte ein Klubsprecher. Baumgartl ist für die Europa League nicht gemeldet, Maciejewski stand in der Bundesliga in dieser Saison noch nie im Kader. Alle weiteren Tests der Lizenzspielerabteilung fielen nach Klub-Angaben negativ aus.

Indonesien: Zahl der Todesopfer steigt auf 133

Die Zahl der Toten nach der Massenpanik in einem Fussballstadion in Indonesien ist den Behörden zufolge auf 133 gestiegen. Inzwischen wurde der Polizeichef von Malang, Ferli Hidayat, von seinem Amt entbunden. Neun weitere Beamte wurden suspendiert, gegen mindestens 28 Polizeibeamte werde wegen mutmasslicher Verstösse gegen die Berufsethik ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Die Regierung setzte ein unabhängiges Expertenteam zur Klärung der Hintergründe ein. Der Verband sperrte zwei Funktionäre des gastgebenden Klubs Arema FC auf Lebenszeit.

01:35 Video Archiv: Tragödie in Indonesien nach Massenpanik Aus Tagesschau vom 02.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.

