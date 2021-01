Legende: Muss gegen Bremen zusehen Breel Embolo. imago images

Deutschland: Embolo fehlt wegen angeblicher Party-Nacht

Gladbach streicht den Schweizer Breel Embolo für das Bundesligaspiel vom Dienstag gegen Bremen vorsorglich aus dem Kader. Embolo soll gegen die Corona-Schutzverordnung verstossen haben. Er werde erst wieder am Mannschaftstraining teilnehmen, wenn negative Corona-Tests von ihm vorliegen. Gemäss der deutschen Boulevard-Zeitung Bild soll Embolo nach der Partie gegen Stuttgart (2:2) an einer illegalen Party mit 23 Personen beteiligt gewesen sein. Via soziale Medien bestritt der Natispieler seine Teilnahme an der Party. Er habe sich in der Nähe in der Wohnung eines Freundes aufgehalten. Für diesen Besuch entschuldigte er sich.

Legende: Embolos Statement in den sozialen Medien Instagram: @breelembolo97

Kroatien: Tramezzani übernimmt bei Hajduk

Der frühere Sion- und Lugano-Trainer Paolo Tramezzani setzt seine Karriere in Kroatien fort. Der 50-jährige Italiener unterschrieb bei Hajduk Split einen Vertrag bis im Sommer 2022. Tramezzani hatte den FC Sion in der letzten Saison zum Klassenerhalt geführt.