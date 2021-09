Legende: Hat ein Nachspiel Der Corona-Eklat bei Brasilien gegen Argentinien. imago images

Brasilien: Fifa ermittelt nach Covid-Wirbel

Zwei Tage nach dem Coronavirus-Eklat beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien hat die Fifa ein Disziplinarverfahren gegen beide Nationalverbände eingeleitet. Nach der Auswertung des offiziellen Spielberichts wurden die beteiligten Mannschaften aufgefordert, nähere Informationen dazu zu liefern, wie es zu dem Spielabbruch kommen konnte. Das Spiel der Erzrivalen war am Sonntag abgebrochen worden, weil Beamte der Gesundheitsbehörde Anvisa das Spielfeld betreten hatten, um drei argentinische Spieler wegen angeblicher Verstösse gegen die Corona-Bestimmungen vom Platz zu holen.

Deutschland: Leverkusen noch lange ohne Baumgartlinger

Gerardo Seoane muss als Cheftrainer von Bayer Leverkusen noch länger ohne Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger auskommen. Der Captain der österreichischen Nationalmannschaft hat sich erneut am linken Knie verletzt. Er wurde bereits operiert. Mit der Rückkehr des 33-Jährigen ist erst bei Rückrundenbeginn im Januar 2022 zu rechnen. Letzten Januar hatte Baumgartlinger einen Kreuzbandriss erlitten.

England: Ronaldo-Comeback rückt näher

Cristiano Ronaldo steht vor seinem ersten Premier-League-Einsatz nach der Rückkehr zu Manchester United. Der 36-Jährige, der unmittelbar vor der Länderspielpause von Juventus Turin zum englischen Rekordmeister gewechselt war, trainierte am Dienstag erstmals mit den neuen Teamkollegen. Er könnte am Samstag im Heimspiel gegen Newcastle United vor den eigenen Fans das Comeback im Old Trafford geben.