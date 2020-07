Crnogorcevic verletzt sich am Oberschenkel

Legende: Fällt mehrere Wochen aus Nationalspielerin Ana-Maria Crnogorcevic. imago images

Spanien: Crnogorcevic fällt verletzt aus

Die Schweizer Nationalspielerin Ana-Maria Crnogorcevic hat sich während der Saisonvorbereitung mit dem FC Barcelona eine Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. Damit beginnt für die 29-jährige Berner Oberländerin ein Wettlauf gegen die Zeit. Am 21. August trifft der spanische Meister in den Viertelfinals der Champions League auf Atletico Madrid. Für die beiden EM-Qualifikationsspiele am 18. und 22. September gegen Kroatien und Belgien sollte die Schweizer Rekordtorschützin (59 Treffer aus 119 Länderspielen) wieder fit sein.

Spanien: Auch Sevilla meldet einen Corona-Fall

Ein Profi des FC Sevilla ist nach Angaben des spanischen Klubs am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Andalusier teilten am Mittwoch aber nicht mit, um wen es sich handelt. Der infizierte Spieler meldete sich mittlerweile aber selber über die sozialen Medien. Es handelt sich um Nemanja Gudelj. Der Serbe zeige keine Symptome, sei in gutem gesundheitlichen Zustand und daheim isoliert. Das Training sei vorübergehend ausgesetzt, hiess es vom Klub weiter.