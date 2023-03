Legende: Muss sich nach einem neuen Job umsehen Patrick Vieira (M.). Imago/Sebastian Frej

Crystal Palace trennt sich von ganzem Trainerstaff

Crystal Palace entlässt vor dem Auswärtsspiel am Sonntag gegen Arsenal Trainer Patrick Vieira samt seinem gesamten Staff. Die «Eagles» haben im neuen Jahr noch kein Spiel gewonnen und warten über alle Wettbewerbe seit zwölf Spielen auf einen Sieg. In den letzten vier Ligaspielen gelang nicht einmal mehr ein Tor. Crystal Palace belegt in der Tabelle wie am Ende der vorigen Saison Platz 12; der Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt aber nur noch drei Punkte. Patrick Vieira (46), 1998 im Weltmeister-Team Frankreichs, löste im Sommer 2021 den ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Roy Hodgson bei Crystal Palace ab.

Argentinien: Alle wollen den Weltmeister sehen

Am nächsten Donnerstag bestreitet Argentinien in Buenos Aires gegen Panama das erste Fussball-Länderspiel seit dem gewonnenen Weltmeistertitel in Katar. 1,4 Millionen Argentinier bemühten sich an dem Tag, als der Vorverkauf begann, um eines der 63'000 Tickets. Noch nie gab es in Argentinien eine grössere Nachfrage für ein Sportereignis. Bemerkenswert: Der Online-Ticketshop fiel trotz der 1,4 Mio. Anfragen nicht überlastet aus.