Cupspiel in Italien abgesagt

Das Rückspiel des italienischen Cup-Halbfinals zwischen Juventus und der AC Milan, das am Mittwoch hinter verschlossenen Türen hätte ausgetragen werden sollen, ist wegen des Coronavirus endgültig verschoben worden. Das Datum für die Reprise steht noch nicht fest. Das Hinspiel hatte 1:1 geendet.

Zwei Europacupspiele in Spanien vor leeren Rängen

Zwei Europacupspiele mit italienischer Beteiligung werden in Spanien wegen des Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa begründete die Massnahme mit der Ansteckungsgefahr durch das Virus. Es geht dabei um das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am 10. März zwischen dem FC Valencia und Atalanta Bergamo und das Europa-League-Spiel zwischen Getafe und Inter Mailand am 19. März.

Ex-Startorwart Zenga neuer Trainer in Cagliari

Italiens langjähriger Nationaltorwart Walter Zenga ist neuer Trainer des italienischen Erstligisten Cagliari Calcio. Der 59-Jährige ersetzt beim Tabellenelften den am Dienstag nach elf Spielen ohne Sieg entlassenen Rolando Maran und erhält einen Vertrag bis 2021.