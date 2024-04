Legende: Verhalf Tottenham zum ersten Cup-Final der Klubhistorie Luana Bühler (l.). Imago/ PA Images

FA Women's Cup: Bühlers Kopf wieder mitentscheidend

Mit 2 Kopfballtoren in den letzten beiden Partien hatte Luana Bühler ihren Anteil zu den Siegen der Schweizer Nati über die Türkei und Aserbaidschan beigesteuert. Nun agierte sie auch bei ihrem Klub Tottenham mit Köpfchen: In der 118. Minute des FA-Cup-Halbfinals verlängerte sie den Ball entscheidend zu Martha Thomas, die ihrerseits zum umjubelten 2:1 im Tottenham Hotspur Stadium einnickte. Die frühe Führung der Aussenseiterinnen aus Leicester durch Jutta Rantala (12.) glich Jessica Naz (83.) aus. In der Verlängerung behielten dann die «Spurs» das bessere Ende für sich. Zuvor waren die Frauen der «Lilywhites» noch nie im Cup so weit gekommen. Im Final treffen Bühler und Co. auf ManUnited oder Chelsea.