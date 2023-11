Legende: Am Boden zerstört Gavi hält sich das rechte Knie. Keystone/AP Photo/Manu Fernandez

LaLiga: Gavi droht EM-Aus

Spaniens Jungstar Gavi hat sich im EM-Qualifikationsspiel in Valladolid gegen Georgien (3:1) wohl schwer verletzt. Wenn sich der erste Befund – Kreuzbandriss im rechten Knie – bestätigt, fällt der 19-Jährige für den Rest der Saison und wohl auch für die Europameisterschaft in Deutschland aus. Gavi nimmt sowohl in Spaniens Nationalmannschaft wie beim FC Barcelona eine Schlüsselrolle ein. Der Mittelfeldspieler wird in den nächsten Tagen in Barcelona eingehend untersucht.