Legende: Fällt lange aus Alphonso Davies. KEYSTONE/DPA/Sven Hoppe

Bundesliga: Bittere Ausfälle für die Bayern

Bayern München muss in der entscheidenden Saisonphase auf Alphonso Davies und Dayot Upamecano verzichten. Linksverteidiger Davies hat sich beim Einsatz mit dem kanadischen Nationalteam einen Kreuzbandriss zugezogen, wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch bestätigte. Bei Abwehrchef Upamecano seien freie Gelenkkörper im linken Knie festgestellt worden, ergänzten die Bayern. Davies sollte noch am Mittwoch operiert werden, er wird mindestens sechs Monate ausfallen. Upamecano werde dem Klub mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Damit ist das Duo auch für die Duelle mit Inter Mailand in der Champions League raus.

