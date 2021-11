Legende: ManCity kann in den nächsten Partien nicht auf ihn zählen. Kevin de Bruyne. imago images

England: De Bruyne fehlt ManCity

Manchester City muss in der Partie der Premier League am Sonntag gegen Everton und im Spitzenspiel der Gruppe A in der Champions League am Mittwoch gegen Paris Saint-Germain auf Kevin De Bruyne verzichten. Der Belgier wurde nach seiner Rückkehr vom belgischen Nationalteam positiv auf das Coronavirus getestet und musste sich in eine zehntägige Isolation begeben.

Fifa: Die Schweiz in der Weltrangliste neu auf Rang 13

Das Schweizer Nationalteam hat in der neusten Weltrangliste der FIFA einen Platz gewonnen. Die Mannschaft von Murat Yakin belegt dank dem Unentschieden gegen Italien (1:1) und dem Sieg gegen Bulgarien (4:0) in der erfolgreichen WM-Qualifikation neu den 13. Platz. Italien verlor hingegen wegen der beiden Unentschieden gegen die Schweiz und Nordirland (0:0) zwei Ränge und ist neu die Nummer 6. An der Spitze bleibt Belgien vor Brasilien und Frankreich.