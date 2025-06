Per E-Mail teilen

Legende: Beim Medizin-Check in Neapel Kevin De Bruyne. Imago/Antonio Balasco

Serie A: De Bruynes Zukunft geregelt

Nach zehn Jahren bei Manchester City hat Belgiens Fussballstar Kevin De Bruyne eine neue Herausforderung angenommen. Der 33-Jährige wechselt in die Serie A zum italienischen Meister Napoli. «König Kev ist hier», schrieb der Klub auf der Plattform X. Der Mittelfeldspieler war 2015 vom VfL Wolfsburg zu ManCity gewechselt und hatte dort eine Erfolgsära geprägt. Mit dem Club gewann er unter anderem sechs Meistertitel und 2023 die Champions League. De Bruynes Ende Juni auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert, der Belgier wechselt daher ablösefrei zur SSC Neapel.

Bundesliga: Simonis übernimmt bei Wolfsburg

Paul Simonis ist neuer Trainer des Bundesligisten VfL Wolfsburg. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der Niederländer einen Vertrag bis im Juni 2027. Zuletzt war der 40-Jährige bei den Go Ahead Eagles Deventer tätig gewesen, wo er völlig überraschend den niederländischen Pokal gewonnen hatte. Simonis folgt in Wolfsburg auf Ralph Hasenhüttl. Der VfL hatte sich von dem Österreicher im Saisonendspurt nach einer Negativserie getrennt. Wolfsburg beendete die Saison auf dem enttäuschenden elften Platz.