Legende: Verabschiedete sich aus Rom Klublegende Daniele de Rossi imago images

De Rossi zu den Boca Juniors

Daniele de Rossi, Legende der AS Roma und Weltmeister 2006 mit Italien, setzt seine Karriere bei den Boca Juniors in Argentinien fort. Der 36-jährige Römer unterschrieb beim Traditionsklub aus Buenos Aires einen Einjahres-Vertrag, wie der Klub am Donnerstag mit einem Video auf den Social-Media-Kanälen bekanntgab. De Rossi hatte während seiner gesamten Profikarriere seit 2001 bei der AS Roma gespielt.

Klub-WM 2019 vom 11. bis 21. Dezember

Die Klub-WM 2019 findet vom 11. bis 21. Dezember in Katar statt – 3 Jahre vor der WM der Nationalteams. 3 der 7 Teilnehmer stehen bereits fest: Liverpool als Sieger der Champions League, Monterrey als Champion der Nord- und Mittelamerika-Meisterschaft und Hienghène Sport aus Neu-Kaledonien als Meister von Ozeanien. Vertreter des Gastgeberlandes Katar wird Al-Sadd sein, falls nicht ein anderes katarisches Team die asiatische Champions League gewinnt. Ebenfalls noch nicht bestimmt sind die Vertreter aus Afrika und Südamerika.