Legende: Der Erfolgstrainer geht Roberto De Zerbi. imago images/PA Images

Premier League: Brighton und De Zerbi gehen getrennte Wege

Roberto De Zerbi wird Brighton nach der Saison trotz eines bis 2026 laufenden Vertrags verlassen. Das gab der Klub am Samstagnachmittag bekannt. Zuletzt deutete viel darauf hin, dass De Zerbi bei Brighton bleiben würde. «Wir haben uns einvernehmlich darauf geeinigt, Robertos Vertrag zu einem Zeitpunkt zu beenden, der für beide Seiten passt und uns die früheste Möglichkeit gibt, für die nächste Saison zu planen», hiess es in einer Mitteilung. Der Name De Zerbi wurde zuletzt öfters mit Bayern München in Verbindung gebracht.

LaLiga: Sanchez Flores muss gehen

Djibril Sow erhält beim FC Sevilla einen neuen Trainer. Die Andalusier trennen sich vorzeitig von Quique Sanchez Flores. Man habe sich in gegenseitigem Einvernehmen auf eine Vertragsauflösung nach der Saison geeinigt, teilte der Klub am Samstag mit. Sanchez Flores wäre noch bis Juni 2025 an Sevilla gebunden gewesen. Der 59-jährige Spanier hatte den siebenmaligen Europa-League-Sieger erst im Dezember auf Platz 16 übernommen und ihn souverän zum Klassenerhalt geführt. Wer die Nachfolge von Sanchez Flores antritt, ist nicht bekannt.

02:59 Video Archiv: Sevilla gewinnt zum 7. Mal die Europa League Aus Sport-Clip vom 01.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.