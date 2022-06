Legende: Zuletzt noch im Bochum-Trikot unterwegs Saulo Decarli. Imago Images/Team 2

Deutschland: Schweizer Decarli mit neuem Klub

Der Schweizer Profi Saulo Decarli kehrt zum Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig zurück. Der 30-jährige Innenverteidiger wechselt ablösefrei vom VfL Bochum zu den «Löwen» und erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2024. Schon von 2014 bis 2017 stand der Tessiner in Diensten der Niedersachsen. «Ich freue mich riesig, wieder an der Hamburger Strasse zu sein. Es fühlt sich ein bisschen wie nach Hause kommen an, und das ist für mich wunderschön», betonte Decarli.

Spanien: Gattuso könnte bei Valencia auf Bordalas folgen

Der spanische Erstligist Valencia hat sich von Trainer Pepe Bordalas getrennt. Dies gab der zweifache Champions-League-Finalist (2000/2001) am Freitag bekannt. Bordalas, der seit Juli 2021 im Amt war, hatte den finanziell angeschlagenen Klub in der Liga auf Platz 9 und in den Pokalfinal (5:6 n.E. gegen Betis Sevilla) geführt. Spanischen Medienberichten zufolge könnte der italienische Ex-Weltmeister Gennaro Gattuso auf Bordalas folgen. Der 44-Jährige trainierte zuletzt bis Sommer 2021 Napoli und war früher auch in Sitten tätig.

10:13 Video Archiv: Gattuso zu Gast in der «sportlounge» Aus Sport-Clip vom 20.11.2012. abspielen. Laufzeit 10 Minuten 13 Sekunden.