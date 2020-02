Dembélé fehlt Barcelona erneut

17 Spiele verpasste Ousmane Dembélé wegen einer Oberschenkelverletzung, die er sich im November zugezogen hatte. Kaum genesen, hat sich der Barcelona-Angreifer erneut gravierend verletzt. Der 22-Jährige erlitt im Training einen Sehnenriss im rechten hinteren Oberschenkel. Dieselbe Verletzung hatte er sich bereits 2017 am linken Bein zugezogen. Er wird dem FC Barcelona für den Rest der Saison fehlen.

Bayern müssen wochenlang auf Perisic verzichten

Der deutsche Meister Bayern München muss mehrere Wochen auf Flügelspieler Ivan Perisic verzichten. Der 31-jährige Kroate zog sich im Training am Dienstag eine Fraktur am rechten Aussenknöchel zu. «Das muss verschraubt werden, das heisst: 4 Wochen, bis das Ganze verheilt ist», sagte Trainer Hansi Flick am Dienstag.

FC Turin ersetzt Mazzarri

Beim FC Turin kommt es zu einem Trainerwechsel: Coach Walter Mazzarri einigte sich mit dem Klub auf die Auflösung seines ursprünglich bis Ende Juni laufenden Vertrags. Ersetzt wird er durch Moreno Longo, der Frosinone Calcio in der Saison 2018/19 in der Serie A gecoacht hatte.

