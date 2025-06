Per E-Mail teilen

Legende: Hatte grossen Anteil am historischen Triumph seines Teams PSG-Spieler Ousmane Dembélé. imago images/Newspix

Dembélé ausgezeichnet

Ousmane Dembélé ist von der Uefa zum Champions-League-Spieler der Saison gekürt worden. Der achtfache Torschütze setzte sich unter anderem gegen die beiden Torschützenkönige Raphinha vom FC Barcelona und Serhou Guirassy von Borussia Dortmund durch. Bester junger Spieler wurde Dembélés Teamkollege Désiré Doué. Goalie Gianluigi Donnarumma, der den Vorzug gegenüber Yann Sommer erhielt, wurde wie sechs weitere Pariser ins Team des Jahres gewählt.

Premier League: Verstärkung für Manchester United

Der brasilianische Offensivspieler Matheus Cunha wechselt von Wolverhampton zu Manchester United. Cunha verliess Sion im Sommer 2018 für 15 Millionen Euro Richtung Leipzig. Nun soll Manchester United für den 15-fachen Saisontorschützen über 70 Millionen Euro Ablöse bezahlen.

LaLiga: Levante und Elche wieder erstklassig

Levante und Elche kehren als direkte Aufsteiger zurück in die höchste spanische Liga. Das in Valencia beheimatete Levante war 2022 abgestiegen, das 130 Kilometer südlich liegende Elche im vorletzten Sommer. Den dritten Aufsteiger machen Mirandes, Oviedo, Santander und Almeria in Playoffs unter sich aus.