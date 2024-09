Legende: War zuletzt vereinslos Memphis Depay. Imago/ANP

Depay zieht es nach Brasilien

Der niederländische Stürmer Memphis Depay verlässt Europa und wechselt nach Brasilien. Bereits am Montag unterschrieb er einen Vertrag bis Ende 2026 beim Traditionsklub SC Corinthians aus Sao Paulo. Der 30-jährige EM-Teilnehmer, der nach seinem Vertragsende Ende Juni bei Atletico Madrid vergeblich auf ein lukratives Angebot wartete, wird bereits am Mittwoch beim im Abstiegskampf steckenden Tabellen-17. erwartet. Der Stürmer galt jahrelang als grosses Versprechen, hat dieses aber bei Manchester United, Barcelona oder zuletzt in Madrid nicht einlösen können. Deutlich besser lief es mit 46 Toren in 98 Länderspielen im «Oranje»-Trikot.

01:28 Video Archiv: Depay trifft an der EM für die Niederlande gegen Österreich Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 25.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Spielmanipulation: China sperrt 43 Personen lebenslang

Der Chinesische Fussballverband (CFA) hat 43 Personen wegen Spielmanipulation und Glücksspiel lebenslang gesperrt. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag. Zu den Gesperrten gehören demnach auch drei ehemalige Nationalspieler Chinas sowie der 20-fache Nationalspieler Südkoreas, Jun-Ho Son.