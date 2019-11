Kölns Trainer Beierlorzer muss gehen

Die 1:2-Heimniederlage gegen Hoffenheim vom Freitag war eine Niederlage zu viel: Bundesligist 1. FC Köln hat sich per sofort von seinem Trainer Achim Beierlorzer getrennt. Beierlorzer hat sein Amt in Köln erst im Sommer angetreten. Die sportliche Bilanz mit 8 Niederlagen in 11 Spielen und mit dem Ausscheiden im Pokal gegen einen Regionalligisten fiel allerdings ernüchternd aus. Schon am Freitagabend unmittelbar nach dem Spiel gegen Hoffenheim gab Köln die sofortige Trennung von Sportchef Armin Veh bekannt.