Österreich: Constantini verstorben

Österreich trauert um seinen früheren Fussball-Nationaltrainer Didi Constantini. Dem Verband ÖFB zufolge verstarb Constantini nach längerer Demenzerkrankung am Mittwoch im Alter von 69 Jahren. «Didi, du lebst in unseren schwarz-grünen Herzen weiter!», schrieb der FC Wacker Innsbruck in den Sozialen Medien über seinen ehemaligen Meisterspieler. Der beliebte Tiroler war über viele Jahre prägend für den Fussball in Österreich. Zweimal als Interimslösung und einmal für längere Zeit (2009-11) betreute er die Nationalmannschaft.

Österreichische Bundesliga: Letsch kehrt zu Salzburg zurück

Thomas Letsch wird bei RB Salzburg Nachfolger von Pepijn Lijnders. Zuvor hatten Letsch und der VfL Bochum den noch bestehen Vertrag aufgelöst. Der 56-Jährige war vor acht Monaten beim Revierclub freigestellt worden. Letsch erhält in Salzburg, wo er von 2012 bis 2015 schon einmal angestellt war, einen Vertrag bis zum 30. Juli 2027. Die Österreicher spielen noch in der Champions League, wo sie zuletzt 0:3 gegen PSG verloren. Mit erst 3 Punkten aus 6 Spielen ist die K.o.-Phase kaum noch zu erreichen. In der Bundesliga liegt Salzburg nur auf Platz 5.

