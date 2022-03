Katar: WM-Ball präsentiert

«Al Rihla» («Reise») – so heisst der Ball, mit dem an der WM in Katar (21.11. bis 18.12.) um den Pokal gespielt wird. Die Fifa sowie der deutsche Sportartikelhersteller «Adidas» präsentierten das Spielgerät am Dienstag der Öffentlichkeit. Der Ball sei aus Gründen der Nachhaltigkeit «ausschliesslich mit wasserbasierten Farben und Klebstoffen» produziert worden. Ausserdem handle es sich um den schnellsten und präzisesten Fussball in der WM-Geschichte.

Niederlande: Van Nistelrooy neuer PSV-Coach

Der frühere niederländische Internationale Ruud van Nistelrooy wird ab der neuen Saison Trainer des PSV Eindhoven. Der 45-Jährige folgt auf den Deutschen Roger Schmidt und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2025. «Es war schon immer mein Traum, Cheftrainer des PSV zu werden», sagte van Nistelrooy.

Nigeria: Gewalttätige Ausschreitungen

Nach dem Ausscheiden von Nigeria im entscheidenden WM-Quali-Spiel zuhause gegen Ghana kam es am Dienstag zu gewalttätigen Ausschreitungen. Auf TV-Bildern und Videos in den sozialen Netzwerken war zu sehen, wie wütende Fans nach dem 1:1 das Spielfeld des Stadions in Abuja stürmten.