Deutschlands Nationalspieler Gross schliesst sich BVB an

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Bestritt in diesem Sommer mit Deutschland die Heim-EM Pascal Gross. IMAGO / Revierfoto

Bundesliga: Gross verlässt die Insel und kehrt nach Deutschland zurück

Borussia Dortmund hat Pascal Gross verpflichtet. Der 33-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom englischen Premier-League-Klub Brighton zum BVB und erhält einen Vertrag bis Sommer 2026. Gemäss transfermarkt.ch beläuft sich die Ablösesumme für den deutschen Nationalspieler auf 7 Millionen Euro. Der Verein selbst äusserte sich nicht zu einer Ablöse. Für Gross ist es nach 7 Jahren in England eine Rückkehr in die Bundesliga, wo er bereits für Ingolstadt spielte. Sein Debüt in der Bundesliga gab er 2009 für Hoffenheim.

07:59 Video Archiv: Gross scheitert mit Deutschland im EM-Viertelfinal Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 05.07.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 59 Sekunden.