Eusebio di Francesco wird neuer Trainer beim Serie-A-Klub Sampdoria Genua. Er ersetzt beim Neunten der letzten Saison Marco Giampaolo, der zu Milan wechselte. Der 49-jährige Di Francesco führte die AS Roma in der Saison 2017/18 in die Halbfinals der Champions League, wurde aber nur 10 Monate später entlassen, nachdem die Römer im gleichen Wettbewerb in den Achtelfinals am FC Porto gescheitert waren.