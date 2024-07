Legende: Sagt der Premier League Goodbye Moussa Diaby. IMAGO Images/Action Plus

Premier League: Diaby verlässt Aston Villa

Moussa Diaby ist nach nur einem Jahr in der Premier League bei Aston Villa dem Lockruf des noch grösseren Geldes erlegen. Der 25-jährige französische Nationalspieler wechselt zu Al-Ittihad nach Saudi-Arabien. Laut Medienberichten ist Diaby mit einer Ablöse von 60 Millionen Euro diesmal sogar noch 5 Millionen Euro teurer als bei seinem Transfer von Bayer auf die Insel vor 12 Monaten. Rechtsaussen Diaby hatte in der abgelaufenen Saison mit 10 Toren und 9 Vorlagen in 54 Spielen mitgeholfen, Villa in die Champions League zu führen.

Türkei: Lugano-Gegner verstärkt sich im Sturm

Youssef En-Nesyri verlässt den FC Sevilla und unterschreibt bei Fenerbahce Istanbul einen Vertrag über 5 Jahre. Luganos Gegner in der Champions-League-Qualifikation zahlt für den 27-jährigen Stürmer eine Ablöse von knapp 20 Millionen Euro. En-Nesyri, der für Sevilla in 196 Partien 73 Tore erzielen konnte, avanciert damit zum teuersten Transfer der türkischen Liga. Nach dem 4:3-Auswärtssieg empfängt Fenerbahce die Tessiner am kommenden Dienstag zum Rückspiel (18:50 Uhr auf SRF info).

06:15 Video Archiv: Lugano unterliegt Fenerbahce zuhause Aus Sport-Clip vom 23.07.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 15 Sekunden.

EURO 2024: Uefa büsst Verbände

Die Europäische Fussball-Union hat nach rassistischen Vorfällen bei der EM in Deutschland 7 Nationalverbände mit Geldstrafen belegt. Die Verbände aus Albanien, Ungarn, Österreich, Slowenien, Rumänien, Kroatien und Serbien müssen Beträge von 20'000 bis 50'000 Euro zahlen, weil ihre Fans bei Partien des Turniers im Juni und Juli mit rassistischem Verhalten aufgefallen waren. Teilweise sprach die Uefa auch ein Verkaufsverbot für Tickets für das jeweils nächste Auswärtsspiel in einem Uefa-Wettbewerb aus.