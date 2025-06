Per E-Mail teilen

Legende: Rückkehr zu den «Wölfinnen» Lara Dickenmann, hier als Botschafterin der EURO 2025 auf dem Jungfraujoch. Keystone/Peter Klaunzer

Deutschland: Dickenmann wird Direktorin Nachwuchs bei den VfL-Frauen

Lara Dickenmann kehrt in einer neuen Rolle zu ihrem Ex-Klub VfL Wolfsburg zurück. Die einstige Nati-Stürmerin, die bei den «Wölfinnen» zwischen 2015 und 2021 123 Mal zum Einsatz kam und dabei 10 Titel gewann, übernimmt ab dem 1. August die Position als Direktorin Nachwuchs bei den VfL-Frauen. «Ich freue mich sehr, in einer neuen Rolle an meine alte Wirkungsstätte zurückzukehren», liess sich Dickenmann zitieren, «als Spielerin hatte ich hier eine sehr schöne Zeit, die mich als Mensch geprägt hat, weswegen sich der Schritt wie ein Nachhausekommen anfühlt.»

Frankreich: Lacombe gestorben

Der französische Fussball trauert um den Ex-Internationalen Bernard Lacombe. Der Europameister von 1984 starb im Alter von 72 Jahren. Für Lyon, Saint-Etienne und Girondins Bordeaux bestritt Lacombe 497 Partien in der obersten französischen Liga, mit 255 Treffern ist er bis heute der zweitbeste Schütze der Ligue 1. In der Nationalmannschaft gelangen dem WM-Teilnehmer von 1978 und 1982 insgesamt 12 Tore. Für den einstigen Serienmeister Lyon arbeitete er auch als Sportdirektor, Trainer und Berater.