Legende: Fehlt dem BVB mehrere Wochen Jadon Sancho. imago images

Sancho fällt verletzt aus

Borussia Dortmund muss mehrere Wochen auf Jadon Sancho verzichten. Der Engländer war am letzten Dienstag im Cup gegen Mönchengladbach nach seinem 1:0-Siegtor ausgewechselt worden. Er leide an einer «nicht leichten Muskelverletzung», sagte Sportchef Michael Zorc. Entwarnung gab es für Erling Haaland, der am Samstag gegen Bayern München (2:4) verletzt vom Platz musste. Er dürfte am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Sevilla (Hinspiel: 3:2) zum Einsatz kommen.