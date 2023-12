Legende: Wer folgt als Gastgeber auf Australien und Neuseeland? Fifa-Präsident Gianni Infantino bei der WM 2023. IMAGO / Xinhua

Deutschland, Belgien und Niederlande wollen nächste Frauen-WM ausrichten

Das Dreiländer-Bündnis Deutschland, Belgien und die Niederlande wird sich offiziell um die Fussball-WM der Frauen 2027 bewerben. Die Fifa hat ausserdem eine Doppel-Bewerbung von den USA mit Mexiko erhalten. Daneben will auch Brasilien, das bereits im vergangenen Monat die Bewerbung abgegeben hat, die Endrunde ausrichten. Der Entscheid über die Vergabe soll am 17. Mai 2024 auf dem Fifa-Kongress in Bangkok fallen.

06:28 Video Archiv: Spanien setzt sich im WM-Final 2023 die Krone auf Aus FIFA Women's World Cup 2023 vom 20.08.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 28 Sekunden.

Superliga: Kein Fussball am Wochenende

Weil Unbekannte in Griechenland zwei Schiedsrichter Anfang der Woche bedroht hatten, beschloss der Verband der Unparteiischen, keine Schiedsrichter für den anstehenden Fussball-Spieltag an diesem Wochenende zu ernennen. Die Superliga sagte daraufhin den Spieltag ab. Gleichzeitig ist es auch rund um das Volleyball-Spitzenspiel zwischen Olympiakos Piräus und Panathinaikos Athen zu schweren Krawallen gekommen: Bei Auseinandersetzungen zwischen Hooligans und der Polizei wurde am späten Donnerstagabend in Piräus ein griechischer Polizist durch eine Leuchtkugel getroffen und schwer verletzt.