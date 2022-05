Legende: Sein Tor reichte nicht Josip Drmic (Archiv). imago images/Pixsell

Kroatien: Final-Niederlage für Rijeka trotz Drmic-Tor

Josip Drmic verlor den Cupfinal in Kroatien mit Rijeka gegen Hajduk Split 1:3. Der 29-Jährige, der bis Ende Saison von Norwich City aus England nach Kroatien ausgeliehen ist, brachte seine Mannschaft nach 13 Minuten in Führung und wurde seinem Ruf als mit Abstand bester Skorer des Teams gerecht. Wettbewerbsübergreifend sind dem früheren Internationalen in dieser Saison 25 Treffer gelungen. Begünstigt von einem Platzverweis gegen Drmics Teamkollegen Hrvoje Smolcic wendete Hajduk Split die Partie und holte sich den siebten Cup-Titel.

Türkei: Joker Gavranovic kann den Titel nicht holen

Auch Mario Gavranovic stand ab der 78. Minute im Einsatz in einem Cupfinal. Der 32-Jährige unterlag im Endspiel des türkischen Pokals mit Kayserispor Sivasspor mit 2:3 nach Verlängerung. Die Partie ging beim Stand von 1:1 in die Verlängerung, ehe Sivasspor 2 Mal vorlegte. Dazwischen hatte das Team aus Kayseri ausgleichen können. Den entscheidenden Treffer erzielte übrigens Moussa Konaté, der von 2014 bis 2017 beim FC Sion gespielt hatte.