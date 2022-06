Legende: Hier noch Gegner, bald schon Teamkollegen Josip Drmic im Einsatz gegen Dinamos Dino Peric. imago images/Pixsell

Kroatien: Drmic wechselt zum Meister

Josip Drmic bleibt nach seiner starken Saison bei HKN Rijeka (21 Tore in 30 Liga-Spielen) in Kroatien. Der 35-fache Schweizer Internationale wechselt ablösefrei zum Rekordmeister Dinamo Zagreb (23 Titel). «Dinamo ist der beste Klub Kroatiens und ich werde mein Bestes geben», meint der 29-Jährige. Drmic geht damit den gleichen Weg, welchen sein ehemaliger Nati-Teamkollege Mario Gavranovic im Jahr 2018 eingeschlagen hatte.

Australien: «Socceroos» spielen gegen Peru um WM-Ticket

Australien hat seine Chance auf eine Teilnahme an der WM in Katar gewahrt. Im Playoff-Spiel der Asien-Qualifikation setzten sich die Australier in ar-Rayyan mit 2:1 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate durch. Jackson Irvine von St. Pauli brachte die Australier in Führung (53.), Caio Canedo glich wenig später aus (57.). Nach einigen vergebenen Chancen traf Ajdin Hrustic von Eintracht Frankfurt (84.) für die am Ende jubelnden «Socceroos». Damit kämpfen die Australier am 13. Juni gegen Peru um das 31. von 32 WM-Tickets.

Deutschland: Kramer übernimmt Schalke

Frank Kramer ist neuer Cheftrainer bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04. Die «Königsblauen» teilten am Dienstag mit, dass Kramer einen Vertrag über 2 Saisons unterschrieben hat. Kramer hatte noch bis Ende April Arminia Bielefeld trainiert, die Ostwestfalen trennten sich jedoch im Saisonendspurt von ihrem Coach. Bielefeld stieg trotzdem ab. Auf Schalke hatte zuletzt Mike Büskens nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis Anfang März den Trainerposten übernommen und den Klub zum Wiederaufstieg geführt.

Kanada: Nationalspieler beenden Streik

Die kanadische Nationalmannschaft hat nach ihrem Streik aufgrund eines Disputs über Ausgleichszahlungen das Training wieder aufgenommen. Gleichzeitig betonten die Spieler in einer Stellungnahme, dass es noch zu keiner Einigung mit dem kanadischen Verband gekommen sei. In dem Disput zwischen Mannschaft und Verband geht es um Zahlungen in Verbindung mit der WM in Katar. Nach einem laut Spielern unzureichenden Angebot hatten diese am Sonntag mit einem Streik die Absage des Tests gegen Panama erzwungen.