Ecuador wird nicht von der WM ausgeschlossen

Ecuador wird wie vorgesehen an der Fussball-WM in Katar teilnehmen. Die Fifa stellte das nach einer Beschwerde Chiles eingeleitete Verfahren wegen einer angeblich fehlenden Spielberechtigung des Spielers Byron Castillo ein, wie der Weltverband mitteilte. Der Entscheid kann allerdings noch bei der Berufungskommission der Fifa angefochten werden. Nach Einschätzung der Chilenen hatte Castillo keine gültige Spielberechtigung während der WM-Qualifikationsphase. So soll der Rechtsverteidiger falsche Angaben über seinen Geburtsort und sein Geburtsdatum gemacht haben.

Brasilien: Sousa muss schon wieder gehen

Nur 5 Monate nach seinem Amtsantritt ist Paulo Sousa seinen Job als Trainer des brasilianischen Spitzenklubs Flamengo Rio de Janeiro bereits wieder los. Der ehemalige Basel-Coach wurde beim aktuellen Tabellen-14. entlassen. Für sein Engagement bei Flamengo hatte Sousa im vergangenen Dezember auf eine vorzeitige Vertragsauflösung als Nationaltrainer Polens gedrängt. Dabei hatte der Portugiese die Mannschaft um Robert Lewandowski erst im Januar 2021 übernommen.

