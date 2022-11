Legende: Ist dem BVB ein sicherer Rückhalt Gregor Kobel. Imago/HMB-Media

Deutschland: Kobel der beste Keeper der 12. Runde

Das deutsche Fussball-Fachmagazin «Kicker» hat Gregor Kobel ins Team der Runde gewählt. Der Schweizer Keeper von Borussia Dortmund hatte am Samstag mit seinen Paraden massgeblichen Anteil am 2:1-Auswärtssieg des BVB in Frankfurt. Bereits unter der Woche beim 0:0 in der Champions League gegen Manchester City hatte der 24-Jährige brilliert und unter anderem einen Penalty gehalten. Kobels gute Form dürfte auch Nati-Trainer Murat Yakin freuen, sind doch mit Yann Sommer und Jonas Omlin aktuell die Nummern 1 und 2 verletzt.

Italien: Nächster Rückschlag für Lukaku

Inter Mailand muss am letzten CL-Gruppenspieltag bei Bayern München ohne Starstürmer Romelu Lukaku auskommen. Der belgische Nationalspieler hat sich eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen, das ergab nach Klubangaben eine Untersuchung am Montag. Er hatte sich erst vor kurzem von einer längeren Verletzungspause zurückgekämpft. Der Gesundheitszustand des 29-Jährigen soll in den nächsten Tagen neu bewertet werden. Die «Roten Teufel» starten am 23. November gegen Kanada ins WM-Turnier in Katar.



Italien: Milan verlängert mit Meistercoach Pioli

Meistertrainer Stefano Pioli hat seinen Vertrag bei der AC Mailand bis 2025 verlängert. Dies teilten die Rossoneri am Montag mit. Man werde gemeinsam «ein ehrgeiziges Projekt fortsetzen, das die Werte und die Geschichte des Vereins widerspiegelt», hiess es. Pioli hatte Milan in der vergangenen Saison zum 19. Scudetto geführt und eine elfjährige Durststrecke beendet. In der laufenden Spielzeit belegt der Titelverteidiger nach 12 Spieltagen den 3. Tabellenplatz, der Rückstand auf Spitzenreiter Napoli beträgt 6 Punkte.