Conference League: Köln gewinnt «Nebel-Spiel»

Köln hat das am Donnerstagabend wegen Nebels abgebrochene Spiel der Conference League beim 1. FC Slovacko in Tschechien mit 1:0 gewonnen. Die Partie wurde am Freitag um 13:00 Uhr beim Stand von 0:0 in der 8. Spielminute wieder aufgenommen. Für die Entscheidung war Ondrej Duda erst in der 82. Minute per Elfmeter besorgt. Zuvor hatte mit Florian Kainz (51.) bereits ein Kölner vom Punkt vergeben. Dank des Siegs wahrt sich Köln die Chance auf das Weiterkommen.

Spanien: Anklage gegen Neymar fallen gelassen

Im Korruptionsprozess gegen Neymar lässt die Staatsanwaltschaft die Anklage gegen den 30-jährigen Stürmer aus Brasilien und die anderen Angeklagten überraschend fallen. «Es gibt nicht den geringsten Hinweis auf Kriminalität», sagte der Staatsanwalt, nachdem alle Angeklagten im Prozess in Barcelona ausgesagt hatten, und forderte von der Richterin den «Freispruch aller Angeklagten». Neymar und seinen Mitangeklagten war Betrug und Korruption im Zusammenhang mit seinem Transfer vom FC Santos zum FC Barcelona im Jahr 2013 vorgeworfen worden.