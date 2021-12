Legende: Bleibt dem Fussballplatz vorerst fern Manuel Akanji. Imago

Deutschland: Akanji muss pausieren

Der Schweizer Internationale Manuel Akanji steht dem Bundesligisten Borussia Dortmund erst im neuen Jahr wieder zur Verfügung. Der 26-jährige Innenverteidiger muss sich einem kleinen Eingriff im Knie unterziehen, wie der Klub am Dienstagabend vor dem Champions-League-Spiel gegen Besiktas Istanbul bekanntgab. Er soll zum Rückrundenauftakt am 8. Januar 2022 wieder einsatzbereit sein. Akanji stand in dieser Saison für Dortmund vor dem Spiel gegen Besiktas in jeder Partie der Bundesliga und der Champions League im Einsatz.

Deutschland: Geldstrafe für BVB-Spieler Bellingham

Jude Bellingham vom Bundesligisten Borussia Dortmund ist für seine viel diskutierte Schiedsrichter-Schelte nach dem Topspiel zwischen Dortmund und Bayern (2:3) mit einem blauen Auge davongekommen. Das Sportgericht des Deutschen Fussball-Bundes hat den 18-Jährigen wegen «unsportlichen Verhaltens» mit einer Geldstrafe von 40'000 Euro belegt. Eine Sperre sprach das Gericht nicht aus. Bellingham und der BVB haben das Urteil akzeptiert. Der Dortmunder hatte Referee Felix Zwayer hart angegangen. «Man gibt einem Schiedsrichter, der schon in Spielmanipulationen verwickelt war, das grösste Spiel in Deutschland. Was erwartest du?», sagte der englische Nationalspieler.

