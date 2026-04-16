Legende: Verpasst die WM Hugo Ekitiké vom FC Liverpool. Keystone/JON SUPER

Achillessehnenriss bei Ekitiké bestätigt

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Liverpool-Stürmer Hugo Ekitiké hat sich am Dienstag im Champions-League-Viertelfinal gegen PSG (0:2) einen Achillessehnenriss zugezogen. Dies bestätigten die «Reds» am Donnerstag. Zuvor war der 23-Jährige eingehend untersucht worden. Damit wird der französische Stürmer den Rest der Saison in der Premier League sowie die anstehende WM im Sommer verpassen. «Hugo geniesst unsere volle Unterstützung. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt Updates liefern», schrieb der FC Liverpool in einer Mitteilung.

Bernardo Silva nur noch bis Ende Saison in Manchester

Nach 9 Jahren bei Manchester City wird Bernardo Silva den Klub im Sommer verlassen. «Als ich hierher gekommen bin, habe ich den Traum eines kleinen Jungen verfolgt, der grosse Ziele erreichen wollte. Diese Stadt und dieser Klub haben mir mehr als das gegeben. Mehr als ich mir jemals erhofft habe», schrieb Silva auf Instagram. Der Portugiese ist in 451 Pflichtspielen für ManCity aufgelaufen und trägt in dieser Saison die Captainbinde. Der 31-Jährige holte mit den «Skyblues» insgesamt 6 Mal den Titel in der Premier League.