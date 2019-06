Legende: Soll mit einem Endspiel geehrt werden Jose Antonio Reyes. Keystone

Spanien will Final zum Gedenken an Reyes

Zu Ehren des am 1. Juni bei einem Autounfall tödlich verunglückten Jose Antonio Reyes will der spanische Verband in Zusammenarbeit mit dem FC Sevilla das Europa-League-Endspiel 2021 ausrichten. Die Partie soll unter dem Motto «ReyesDeEuropa» (Könige von Europa) stattfinden. Einziger Konkurrent ist die georgische Hauptstadt Tiflis.

Rafinha kehrt nach Brasilien zurück

Der langjährige Bundesliga-Profi Rafinha heuert nach seinem Abschied von Bayern München in seiner Heimat Brasilien bei Flamengo Rio de Janeiro an. Der 33-Jährige unterzeichnete beim Traditionsklub einen Vertrag bis 2021. Nach 260 Einsätzen für die Bayern war Rafinhas Vertrag Ende Saison nicht verlängert worden.