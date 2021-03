Elvedi erneut in der «Elf des Tages» – Gladbach-Trainer gefunden?

Legende: Grund zur Freude Nico Elvedi (rechts) jubelt mit Marcus Thuram gegen Schalke. imago images

Deutschland: Elvedi ausgezeichnet

Nico Elvedi hat es erneut in die «Elf des Tages» vom kicker geschafft. Der Schweizer Internationale wurde für seine starke Leistung beim 3:0-Sieg von Borussia Mönchengladbach auf Schalke in der 26. Bundesliga-Runde ausgezeichnet. Für Elvedi war es in dieser Saison bereits die 3. Nomination des deutschen Sportmagazins.

Deutschland: Wird Xabi Alonso neuer Gladbach-Trainer?

Medienberichten zur Folge hat Borussia Mönchengladbach einen neuen Trainer gefunden. Xabi Alonso soll auf Marco Rose, der nächste Saison bei Dortmund unter Vertrag steht, folgen. Alonso beendete im Sommer 2017 bei Bayern München seine Spielerkarriere. Seit 2019 trainiert der 39-jährige Baske in seiner Heimat die zweite Mannschaft seines Stammklubs San Sebastian und liegt mit dieser in der dritthöchsten Liga auf Aufstiegskurs. Eine offizielle Bestätigung der Verpflichtung fehlt allerdings noch.