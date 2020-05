EM 2021 zur Not auch in nur 8 Ländern

Legende: Kann sich die EM auch in weniger als 12 Ländern vorstellen Aleksander Ceferin. imago images

Reduzierung der EM-Städte nicht ausgeschlossen

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin schliesst eine Reduzierung der Gastgeberländer für die ins Jahr 2021 verlegte Europameisterschaft nicht aus.

«Prinzipiell planen wir mit den gleichen Austragungsorten. Mit 9 Städten ist alles geregelt. Bei 3 Städten haben wir einige Probleme, daher werden wir weiter diskutieren», sagte Ceferin in einem Interview mit dem Sender beIN Sports. «Grundsätzlich werden wir es in 12 Städten machen. Wenn nicht, sind wir bereit, es in 10, 9 oder 8 zu tun.» Die EM hätte 2020 erstmals in 12 Ländern stattfinden sollen, wurde wegen der Corona-Krise aber verschoben.